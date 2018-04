Em jogo o título do 1.º turno

Na era dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro apenas no ano passado o São Paulo quebrou a escrita de que o campeão do 1º turno levanta o troféu no final da competição. Agora em 2009, o Palmeiras espera que as primeiras edições do torneio tenham o feito repetido. Se vencer o Botafogo, às 18h30, no Palestra Itália, e o Internacional perder pontos para o Santo André, garante matematicamente a primeira colocação. O time do invicto Muricy Ramalho (duas vitórias e dois empates) lidera o Brasileiro com 36 pontos, seis a mais que os gaúchos. Caso o Inter triunfe no ABC, o simbólico título do turno inicial poderá ser conhecido só em duas ou três semanas - isso porque os gaúchos estão com dois jogos a menos, e ainda enfrentam Santos no dia 26 e Atlético-MG em 2 de setembro. Vencer o Botafogo é dar mais ânimo para um Palmeiras que já anda nas nuvens. Nos últimos 16 jogos, foram nove vitórias, seis empates e apenas uma derrota - para o Goiás, fora de casa, e com muita reclamação (o árbitro anotou um pênalti inexistente para os donos da casa). O adversário de hoje tem quase a metade dos pontos (19), perdeu as últimas duas partidas, mas costuma dar trabalho aos paulistas. Vale lembrar o jogo final do Brasileiro de 2008. Ao Palmeiras, bastava vencer em casa para se classificar para a fase de grupos da Libertadores. Perdeu, foi vaiado e acabou obrigado a jogar a fase preliminar da competição continental. "O Botafogo está com técnico novo e mentalidade diferente. Vai vir motivado", prevê Muricy. Com o retorno de Armero e Edmílson, o treinador provavelmente vai armar a equipe no 4-4-2. Deve, porém, manter o esquema com três volantes e dificilmente escalará Ortigoza e Obina juntos, caso o titular melhore de dores no tornozelo direito. "Se olhar por aquele jogo (com o Grêmio), não é bom escalar os dois. Eles ficaram muito presos na marcação." Para o técnico, vencer o primeiro turno não significa ser campeão brasileiro. Afinal, ele estava no São Paulo ganhador no ano passado. "O nosso desafio é permanecer em primeiro." O Botafogo aposta na estreia do técnico Estevam Soares para se recuperar na disputa nacional. O time, no entanto, chegou a São Paulo com oito desfalques. "Mas não vamos ao jogo para fazer turismo", garantiu o otimista treinador.