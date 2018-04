Em jogo, última vaga do acesso e rebaixamento Uma vaga na Série A e outra na C agitam a última rodada da Série B do Brasileiro, hoje, às 17h. Na parte de cima da tabela, Portuguesa, Náutico e Ponte Preta já subiram. Sport (58 pontos), Bragantino (58) e Vitória (57) disputam a última vaga. Embaixo, Duque de Caxias, Salgueiro e Vila Nova já caíram. São Caetano (48), ASA (48), Paraná (49) e Guarani (49) tentam escapar. O Sport define o acesso com vitória sobre o Vila Nova, em Goiânia. O Bragantino, além de vencer o Paraná, em Curitiba, precisa que o Sport não ganhe. O Vitória tem de bater o ASA, em Arapiraca, e torcer por tropeços de Sport e Bragantino.