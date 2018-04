Em luta aberta, Glover Teixeira vence e 'aposenta' Rampage Jackson

CHICAGO - O mineiro Glover Teixeira deu um grande passo para sua tragetória dentro do UFC. Na madrugada de sábado para domingo, o brasileiro não deu chances para o lendário Quinton "Rampage" Jackson na luta preliminar do UFC on Fox 6: Johnson x Dodson, em Chicago. Em um combate de franca trocação, Glover venceu por decisão unânime dos juízes e 'aponsentou' seu rival. Isso porque, Rampage disse que seria sua última luta pelo UFC. O duelo foi válido pela divisão dos meio-pesados (até 93kg), que tem Jon Jones como campeão.

Além de Glover, Rafael ‘Sapo’, também de Minas Gerais, saiu vitorioso diante de Sean Spencer, no card preliminar.

A luta principal do UFC on Fox 6 aconteceu entre Demetrius Johnson e John Dodson, valendo o cinturão do peso mosca. O primeiro era o atual campeão e, após cinco rounds, conseguiu manter o título por pontos, também em decisão unânime dos juízes.