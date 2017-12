Em Madri, Nadal passa fácil por tenista norte-americano Em busca do seu segundo título no Masters Series de Madri, competição que distribui mais de US$ 2,4 milhões em prêmios, o tenista espanhol Rafael Nadal, número dois no ranking da ATP, confirmou o seu favoritismo e derrotou com tranqüilidade nesta quarta-feira o norte-americano Mard Fish por 2 sets a 0, em 1h22 de confronto. Atual campeão de Madri, Nadal, cuja partida foi acompanhada atentamente pelo atacante inglês David Beckham, concentrou o seu jogo com bolas ao fundo da quadra, enquanto Fish procurava se aproximar da rede para evitar a potência "da esquerda" do espanhol. No entanto, o norte-americano não conseguiu resistir e levou 6/4 no primeiro e 6/2 no segundo set. Com o resultado, Nadal vai enfrentar nas oitavas-de-final o alemão Tommy Haas, 13.º pré-classificado da competição. O jovem tenista espanhol, de 20 anos, que nesta temporada já faturou mais de US$ 3,3 milhões em prêmios, está em busca de seu sexto título na temporada e o 18.º na carreira. Já o número um do mundo, o suíço Roger Federer, conheceu nesta quarta o seu adversário nas oitavas-de-final do Masters Series de Madri. Será o sueco Robin Soderling, que passou pelo espanhol Juan Carlos Ferrero, cabeça-de-chave número 16, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, em 1h18 de duelo. Federer busca o seu primeiro título em Madri.