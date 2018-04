Em Madri, Sharapova arrasa Ivanovic no duelo das musas Maria Sharapova esteve brilhante no jogo diante da sérvia Ana Ivanovic, que definiu a líder do grupo vermelho do Masters de Madrid. Em 70 minutos, a russa arrasou a adversária por 6/1 e 6/2 e se livrou de ter de enfrentar a campeã do outro grupo, a belga Justine Henin, número 1 do mundo, numa das semifinais de hoje. Sharapova joga agora contra a compatriota Anna Chakvetadze, às 12 horas (de Brasília). Às 14 horas, Ivanovic encara Henin por vaga na final. A campeã leva prêmio de US$ 1 milhão. Sharapova só entrou na competição por causa da desistência de Venus Williams. Agora, com os resultados alcançados e a brilhante forma na semana, pode ser ameaça ao favoritismo de Henin. Em jogo apenas para cumprir tabela, Marion Bartoli, que entrou no lugar de Serena Williams, contundida, venceu Jelena Jankovic por 6/1 , 1/0 e desistência de Jankovic com problemas de saúde. MASTERS DE XANGAI As contusões não se afastam de Rafael Nadal. Em Xangai, na preparação para a estréia na madrugada de amanhã, diante de Richard Gasquet, o espanhol teve de abandonar um treino por ter sentido a perna esquerda. Batia bola com Andy Roddick, quando começou a sentir dores e deixou a quadra. Seu médico, Angel Ruiz Gotorro, garante que o tenista estará em ordem para o jogo com Gasquet. A rodada de abertura da Masters Cup de Xangai terá ainda Novak Djokovic x David Ferrer. Federer estréia na segunda.