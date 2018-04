Em Minas, Cruzeiro sem mistérios

Com isso, o treinador deverá mandar a campo o seguinte time: Fábio; Ceará, Bruno Rodrigo, Léo e Everton; Leandro Guerreiro, Nilton, Everton Ribeiro e Diego Souza; Dagoberto e Anselmo Ramon.

Motivado pela boa campanha do invicto Cruzeiro no Estadual, Marcelo Oliveira resolveu assumir o favoritismo para o duelo de hoje. "O Cruzeiro é um candidato ao título por tudo o que realizou, mas precisa ratificar na fase decisiva. Nós estamos confiantes e fortes, não apenas para o Mineiro, mas para toda a temporada."

Gaúcho. Em Caxias do Sul, o Internacional vai enfrentar o Veranópolis em busca de uma vaga na final da Taça Farroupilha, equivalente ao segundo turno do Campeonato Gaúcho - a equipe comandada por Dunga tem a vantagem do empate.