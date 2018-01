Em novo lar, Daniele espera o Pan Daniele Hypólito evita comentar a participação no Pan-americano de Winnipeg, no Canadá, em 1999. ?Não gosto nem de lembrar, tinha acabado de voltar de uma cirurgia?, desconversa. Foram momentos tristes que acabaram em choro, após uma apresentação ruim, e uma enorme bronca pública da técnica Georgette Vidor. Retornou ao Brasil com gostinho de quero mais. A equipe brasileira ? com Daniele, Daiane dos Santos, Camila Comin, Heine Araújo, Marília Gomes e Patrícia Aoki ? conquistou a medalha de bronze, mas somente Daiane foi ao pódio por conquistas individuais. A gaúcha ficou com as medalhas de prata no salto sobre o cavalo e de bronze no solo. Quatro anos depois, Daniele, mais madura, preparada,e consagrada pelas medalhas de prata no solo no Mundial de Ghent (BEL), em 2001, e de ouro, na trave, na etapa de Cottubus (ALE) da Copa do Mundo, em 2002, tem a oportunidade de alcançar o pódio de uma prova individual no Pan-Americano de São Domingos, República Dominicana, de 1 a 17 de agosto. Leia mais no Jornal da Tarde