Em Osaka, Jadel é prata, atrás de Bell Jadel Gregório ganhou no Meeting de Belém, há uma semana, mas, em Osaka, neste sábado, Kenta Bell deu o troco no brasileiro: saltou 17,01 metros no triplo, contra 16,83 m. O norte-americano melhorou ? seu resultado no GP Brasil de Atletismo havia sido de 16,87 m; Jadel piorou ? tinha feito 16,89 m. Tim Montgomery venceu os 100 m com 10s04 no Nagai Stadium, que será sede do Mundial/2007. O velocista dos Estados Unidos é recordista mundial da distância com 9s78 (de setembro de 2002, em Paris).