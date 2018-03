Em Osaka, Jadel volta a encarar Bell Após obter a medalha de ouro no salto triplo do GP Brasil de Atletismo, em Belém, há uma semana, Jadel Gregório volta a enfrentar o norte-americano Kenta Bell, em Osaka, Japão, neste domingo. Jadel venceu o GP Brasil, com 16,89 m, Bell foi terceiro (16,87 m) e o cubano Yoandri Betanzos o segundo (16,88 m).