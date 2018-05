Em Osasco, Água Santa ganha mais uma vez e de virada faz 2 a 1 no Audax O Água Santa, um dos caçulas do Campeonato Paulista, surpreendeu o Audax, vencendo de virada por 2 a 1, neste sábado, pela quinta rodada, no estádio José Liberatti, em Osasco (SP). Este resultado deixou o novato com 10 pontos, na vice-liderança do Grupo D, só atrás do Corinthians, líder com 12. O time osasquense continua com nove pontos, na vice-liderança do Grupo C. Só perde a ponta para a Ferroviária no saldo de gols: 5 a 2.