Em Paris, Rafael Nadal conquista sua 55ª vitória no saibro O tenista espanhol Rafael Nadal, número dois do mundo, não encontrou dificuldades nesta sexta-feira para derrotar o norte-americano Kevin Kim por 3 sets a 0, com parciais de 6/2, 6/1 e 6/4, pela segunda rodada do Torneio de Roland Garros, que distribui cerca de 18 milhões de dólares em prêmios. Nadal conseguiu a sua 55ª vitória seguida em pista de saibro. O próximo adversário do espanhol, que no ano passado conquistou o Torneio de Roland Garros, será o francês Paul Henri Mathieu. Por causa da chuva que caiu sobre Paris na quinta-feira, três partidas pela segunda rodada foram interrompidas e completadas nesta sexta. O espanhol David Ferrer passou pelo Francês Jeremy Chardy por 3 sets a 1, com parciais de 6/1, 6/4, 3/6 e 6/1. Também por 3 a 1, o argentino Juan Monaco venceu o espanhol Fernando Verdasco, parciais de 4/6, 6/4, 6/4 e 6/1. Outro espanhol eliminado foi Nicolas Almagro, que perdeu para o norte-americano James Blake por 3 a 1, parciais de 6/7 (5/7), 6/2, 6/4 e 6/4. Na abertura da terceira rodada, o argentino Gaston Gaudio eliminou o espanhol Juan Carlos Ferrero por 3 sets a 0, com parciais de 7/5, 7/5 e 7/5 (9/7), em pouco mais de três horas de jogo. O adversário de Gaudio nas oitavas-de-final sairá do duelo entre o espanhol Carlos Moyá e o russo Nikolay Davydenko.