Em Paris, Rafael Nadal elimina Lleyton Hewitt O tenista espanhol Rafael Nadal, número dois do mundo, derrotou nesta segunda-feira o australiano Lleyton Hewitt por 3 sets a 1, pelas oitavas-de-final do Aberto de Roland Garros, evento que distribui cerca de US$ 18 milhões em prêmios. Nadal, que busca o bicampeonato de Roland Garros, começou bem a partida e fechou o primeiro set em 6/2. No segundo, o australiano se recuperou e fez 7/5. No entanto, Hewitt não agüentou o ritmo do espanhol e acabou perdendo o terceiro e quarto sets por 6/4 e 6/2. Foi a primeira vitória de Nadal sobre Hewitt e a 57ª seguida em quadra de saibro. O adversário do espanhol na próxima fase sairá do vencedor do confronto entre o francês Gael Monfils e o sérvio Novak Djokovic. Em outro partida pelas oitavas-de-final, o tenista croata Ivan Ljubicic, cabeça-de-chave número quatro da competição, derrotou o espanhol Rubén Ramírez Hidalgo por 3 sets a 1, com parciais de 6/3, 3/6, 6/3 e 6/2. Nas quartas-de-final, Ljubicic vai enfrentar o francês Julien Benneteau, que se classificou após o espanhol Alberto Martín abandonar a partida no primeiro set por causa de uma lesão lombar - Martín perdia por 5 a 1.