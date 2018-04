Em Paris, todos tentam bater Nadal

Desde 7 de fevereiro, quando Rafael Nadal colocou os pés no saibro de Viña del Mar, no Chile, após sete meses de ausência do circuito, o mundo do tênis tem se perguntado: seria o espanhol capaz de ganhar um Grand Slam na sua temporada de retorno, mesmo com a imprevisibilidade de seus joelhos?

Depois de chegar à decisão dos oito torneios que disputou, ganhando seis deles, não há dúvidas de que o espanhol está recuperado e aparece como o maior favorito para conquistar o título em Roland Garros - entre 2005 e 2012, só não foi campeão em 2009.

Quando esteve em São Paulo para disputar - e vencer - o Brasil Open, seu primeiro título no ano, Nadal afirmou que nem passava pela sua cabeça um título de Grand Slam ou a retomada da liderança do ranking mundial. Mas, com os bons resultados, já ultrapassou o compatriota David Ferrer na lista da ATP e hoje é o quarto do mundo.

"Eu nunca imaginaria que poderia chegar a Roland Garros com esse ranking", disse o tenista, ao avaliar seu retorno às quadras. "Estava preocupado em voltar a jogar em alto nível e repetia para mim: 'O ranking é o que é. O importante é voltar a ser competitivo e cá estou'. Estar aqui já é algo enorme para mim e estou muito feliz."

Na chave, sorteada na sexta-feira, o caminho que pode recolocar Nadal no topo de um Grand Slam foi desenhado. Na estreia, ele enfrentará o alemão Daniel Brands, 60º do mundo. E, caso a zebra não apareça, o espanhol deverá encontrar o líder do ranking, Novak Djokovic, na semifinal, reeditando a decisão do ano passado.

O sérvio, que ainda busca o título do torneio francês para completar a sua galeria de Grand Slams, é o tenista que mais vezes derrotou Nadal no saibro - incluindo a recente final do Masters 1000 de Montecarlo. É visto como o único que pode impedir o octo do espanhol e está decidido a fazê-lo, já que ganhar Roland Garros é a sua prioridade na temporada.

"Para mim, Montecarlo é o torneio no saibro mais importante antes de Roland Garros. Derrotei Nadal e isso é algo muito difícil de se conseguir. Conquistei confiança em meu jogo antes de vir para Paris", comentou Djokovic.

O sérvio não se abalou com as campanhas ruins em Madri e Roma, torneios em que foi eliminado na segunda rodada e nas quartas, respectivamente. "Decidi que vou ganhar aqui e é o que vou tentar fazer", garantiu o número um, que estreará diante do belga David Goffin, número 57 do ranking mundial.

Do outro lado da chave está Roger Federer, número três do mundo, possivelmente esperando o resultado de uma briga de gigantes. Enquanto assiste à batalha de Nadal para voltar ao topo e vê Andy Murray, vice-líder do ranking, e Juan Martin del Potro (sétimo do mundo) longe de Paris por causa de lesões, o suíço disputará o seu 54º Grand Slam consecutivo.

"É incrível, nunca pensei que iria jogar tantos torneios. Estou feliz, mas isso não me dá vitórias", disse o maior campeão de Grand Slam, com 17 títulos. "Essa marca, porém, mostra que eu tenho uma grande resistência e uma carreira livre de lesões."

O único brasileiro na chave principal, após a desistência de Thomaz Bellucci, é Rogério Dutra Silva. Número 94 do mundo, ele estreará contra Ernests Gulbis, da Letônia, 39º do ranking.