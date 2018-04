Em pausa da Volvo Ocean Race; Martine participa de seminário sobre meio ambiente

Única brasileira na disputa da Volvo Ocean Race, a campeã olímpica Martine Grael participará de um seminário na próxima quarta-feira para falar sobre o combate à poluição dos oceanos. O evento acontecerá na cidade de Itajaí, no litoral de Santa Catarina, ponto de chegada da sétima etapa da regata de volta ao mundo.

+ Por falta de vento, velejadores fazem racionamento de comida na Volvo Ocean Race

+ Barco holandês vence etapa da Volvo Ocean Race finalizada em Itajaí

Martine faz parte da equipe holandesa Team AkzoNobel, que terminou a etapa brasileira na terceira colocação e está em quarto na classificação geral. Quem lidera a disputa são os chineses Dongfeng Race Team.

As cinco equipes que desembarcaram em Itajái (a últimas delas no dia 7) estão nos últimos reparos após a perna da disputa mais difícil - e que valeu pontuação dobrada. A partir desta semana, os barcos voltam para água e recomeçam o treinamento.

Na sexta-feira acontece a regata In-Port Race, dentro do Porto de Itajaí. E no domingo a largada da oitava etapa, rumo a Newport, nos Estados Unidos. Enquanto descansam em terra firme, os velejadores têm participado de ações voltadas ao meio ambiente.

Mais de 100 pessoas fizeram um mutirão na Praia do Atalaia no domingo e ajudaram a retirar resíduos do local, principalmente plástico. "Viemos nessa praia de Itajaí e no início parecia limpa, isso até a gente começar a procurar. Nós achamos lixos pequenos. Foi achado até restos de balões de festa, o que não faz nada bem", contou a velejadora Dee Caffari, comandante do Turn The Tide On Plastic.

Outro velejador que participou da ação foi Simon Fisher, que está em sua quarta edição da regata de volta ao mundo e foi campeão uma vez. "Fizemos surfe e depois uma limpeza de praia para aumentar a conscientização sobre a poluição do plástico", disse o britânico Simon Fisher, navegador para Vestas 11 Hour Racing.