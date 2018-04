Em Penápolis, a 1ª final do Título do Interior O Título do Interior do Campeonato Paulista começa a ser decidido hoje, às 19h30, no Estádio Tenente Carriço, em Penápolis. Penapolense e Ponte Preta se enfrentam pelo primeiro jogo da final. A partida de volta está marcada para o próximo domingo, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Eliminado pelo São Paulo, por 1 a 0, no Morumbi, o Penapolense goleou o Botafogo, por 4 a 1, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Do outro lado, a Ponte Preta, que caiu de forma melancólica para o Corinthians em casa, por 4 a 0, passou pelo Linense, por 1 a 0.