Em primeira instância, Armstrong vence ação contra jornal O heptacampeão da Volta da França, o ciclista americano Lance Armstrong venceu em primeira instância a ação movida contra o jornal britânico The Sunday Times. Nesta sexta-feira, o Tribunal Superior de Londres (Inglaterra) considerou que um artigo publicado em junho de 2004 acusava injustamente o ex-atleta de doping. No artigo do jornal, segundo o juiz Charles Gray, o leitor poderia entender que Armstrong consumiu substâncias proibidas para melhorar seu rendimento. O processo de julgamento da causa deve ser iniciado em 21 de novembro deste ano. O Sunday publicou trechos polêmicos do livro "LA Confidential: the Secrets of Lance Armstrong", lançado pelo ciclista em 2004. O ex-atleta, que venceu um câncer nos testículos para continuar competindo, se aposentou logo depois da Volta da França de 2005.