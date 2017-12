Em Roma, Hingis fatura primeiro título após retorno A suíça Martina Hingis conquistou neste domingo o título do Aberto de Roma, na Itália, ao derrotar na final a russa Dinara Safina, irmã de Marat Safin, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/5. Foi o primeiro título de Hingis após sua volta ao circuito profissional, neste ano - em 2003, a ex-número um do mundo havia decidido deixar o tênis devido às constantes lesões. Sua última conquista havia sido em 2002, no Aberto de Tóquio, no Japão. Com a conquista, Hingis deverá aparecer entre as 15 melhores tenistas do mundo na lista que a WTA divulgará na segunda-feira.