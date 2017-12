Em Roterdã, Brasil 1 busca mais uma vitória na Volvo Os tripulantes do Brasil 1, o primeiro barco a chegar no porto holandês de Roterdã para vencer, pela primeira vez desde o início da volta ao mundo, a oitava etapa da Volvo Ocean Race, aproveitaram este sábado para descansar e passear com a família, após 7dias 6h48min42s no mar e algumas horas de sono. Enquanto isso, a equipe de terra preparava o veleiro para a regata in-port (local), que será neste domingo às 6 horas (horário de Brasília) - os organizadores querem que a prova termine antes da estréia da Holanda na Copa do Mundo, contra a Sérvia e Montenegro. Com a chegada de todos os barcos, neste sábado, a tripulação brasileira recebeu uma boa notícia, além da vitória na etapa: não perde mais o terceiro lugar na volta ao mundo (só precisa completar as duas regatas restantes, ainda que seja em último). A volta ao mundo ainda terá mais duas regatas em disputa, com 10,5 pontos para o primeiro colocado - 3,5 pontos na in-port deste domingo, e mais 7 na nona e última perna, entre Roterdã e Gotemburgo (SUE) - a largada será na quinta-feira (dia 15). Mesmo ficando em último nas duas regatas, o Brasil 1 somaria três pontos aos 8,5 que já tem de diferença para o ABN Amro 2 (11,5 no total). O ABN2 é o quarto colocado e o único barco que poderia alcançar o Brasil 1. Na classificação geral, o barco holandês ABN1 lidera com 90,5 pontos - já é o campeão da volta - , com Piratas do Caribe (EUA) em segundo (63,5 pontos) e Brasil 1, em terceiro (59 pontos). O ABN2, da Holanda, está em quarto (50,5 pontos), seguido, pela ordem pelo sueco Ericsson (50 pontos), o espanhol Movistar (48), que afundou, e o australiano Brunel (11). ?O terceiro lugar é real e abriu uma possibilidade para a disputa do segundo lugar, uma posição boa para a gente, diferente de quando começamos essa etapa, em Portsmouth?, comemorou o comandante Torben Grael. ?Agora dependemos do resultado da in-port para pensar num segundo lugar. Isso pode estimular a disputa, nessa última perna, ou não, com o Piratas. Acho que precisamos chegar na frente dos americanos para ter uma final realmente bastante disputada?. Neste sábado, Torben Grael e Alan Adler, diretor do projeto, passaram a manhã recebendo telefonemas de parabéns de amigos do Brasil que acompanham a volta ao mundo. O tripulante André Fonseca, o Bochecha, disse que os velejadores não estão muito desgastados fisicamente, apesar de sete dias no mar. Isso porque, com ventos fracos, a regata exigiu menos da tripulação. ?Nem tivemos água no convés. Isso será muito bom para a regata in-port?, acentuou Bochecha, que só pensa na folga desta terça-feira para ver a estréia do Brasil na Copa do Mundo contra a Croácia. Na quinta, a tripulação larga para concluir a volta após sete meses quando começou, em novembro, na Espanha.