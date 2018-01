Em São Paulo, a Copa Outono de salto A segunda etapa da Copa Outono de salto, que conta com 700 conjuntos, começa neste sábado, a partir das 8h30, e vai até domingo, no Clube Hípico de Santo Amaro, com portões abertos para o público. A competição é válida para o ranking da Federação Paulista de Hipismo, e servirá como última preparação para o Campeonato Paulista de Seniores, na próxima semana. Entre os conjuntos, estarão os cavaleiros César Almeida, Vítor Alves Teixeira, Tereza Tourinho, José Roberto Reynoso Fernandes Filho, Marcelo Artiaga, Elizabeth Assaf, Laerte de Barros, Rowin Von Reininghaus, Karina Goldmann Lemos Torres, Ricardo Monteiro da Luz, Sérgio Brandão, entre outros. O Clube Hípico de Santo Amaro fica no Bairro de Santo Amaro, à Rua Visconde de Taunay, 508.