Em seu retorno, Kim Clijsters vence em torneio na Bélgica Em sua volta às quadras, a tenista belga Kim Clijsters, atual número seis do ranking mundial da WTA, derrotou nesta quarta-feira a luxemburguesa Anne Kremer por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, em duelo válido pela primeira rodada do Torneio de Hasselt, competição belga que distribui pouco mais de US$ 175 mil em prêmios. Com 32 títulos na carreira, Clijsters estava sem jogar há dois meses por causa de uma lesão no pulso - além disso, ela chegou a machucar o quadril na última semana após ser derrubada por um de seus cachorro, durante uma "partida" de futebol com os animais. Agora, a tenista belga, campeã de Hasselt no ano passado, vai enfrentar nas oitavas-de-final a alemã Martina Muller, que nesta quarta derrotou a ucraniana Kateryna Bondarenko por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 6/4 e 6/4. Em outro jogo pela primeira rodada, a australiana Samantha Stosur, cabeça-de-chave número sete da competição, passou com tranqüilidade pela ucraniana Olga Savchuk por 2 a 0, com parciais de 6/4 e 6/1. Na próxima fase, ela vai pegar a tenista alemã Sandra Kloesel. Já pelas oitavas, a russa Vera Zvonareva, pré-classificada número seis, eliminou a belga Kirsten Flipkens por 2 a 0, com parciais de 6/3 e 6/4. Agora, Zvonareva pegará nas quartas a vencedora do duelo entre a francesa Aravane Rezai e a croata Karolina Sprem.