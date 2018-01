Em teste para 2016, Ana Marcela Cunha é prata na maratona aquática

Com duas medalhas na prova de 10 quilômetros em Mundiais, em 2013 e 2015, Ana Marcela Cunha confirmou neste domingo o favoritismo no evento-teste da maratona aquática para a Olimpíada do Rio, em 2016, ao chegar em segundo lugar. Ela só ficou atrás da inglesa Keri Payne.

Chegar em segundo foi um "presente" para quem ganhou férias de 15 dias após o Mundial de Kazan, na Rússia, e para quem retomou os treinos na semana passada, depois de ganhar alguns quilinhos (quatro) no período de descanso. O teste para os Jogos foi em Copacabana. A brasileira quis participar da prova no Rio somente para "conhecer" o mar e o percurso. Deu certo.

Ana Marcela, depois de nadar parte da prova entre a sexta e quarta posições, reagiu e conquistou a prata, com o tempo de 2h12min19. Apenas 1,2 segundo atrás da inglesa. O bronze ficou com a alemã Isabelle Harle (2h12min23), fã das caipirinhas de Copacabana.

A prova ocorreu em dia bom no Rio, com temperatura do mar em 18 graus. A francesa Aurélie Muller, atual campeã mundial da modalidade, não completou a prova. Poliana Okimoto, que chegou a liderar o pelotão neste domingo, também parou antes do fim. Alegando dores na virilha, tinha plano definido de sair na metade. Das 25 inscritas, apenas 12 atletas terminaram a prova.