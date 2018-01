Em torneio na Suécia, Myskina garante vaga às semifinais Cabeça-de-chave número 1, a tenista russa Anastasia Myskina derrotou nesta sexta-feira a eslovaca Martina Sucha por 2 sets a 0, com duplos 6/4, pelas quartas-de-final do Torneio de Estocolmo, na Suécia, evento que conta pontos para o ranking da WTA e distribui cerca de US$ 145 mil em prêmios. Com a vitória, Myskina enfrentará pelas semifinais a vencedora do duelo entre a tenista sueca Sofia Arvidsson, cabeça-de-chave número quatro, e a checa Eva Birnerova. Em outro jogo, a chinesa Jie Zheng, cabeça-de-chave número três, não encontrou problemas para passar pela dinamarquesa Caroline Wozniacki por 2 a 0, com parciais de 6/3 e 6/1. Nas semifinais, ela vai pegar a búlgara Tsvetana Pironkova, que surpreendeu ao eliminar a chinesa Na Li por 2 a 0, com parciais de 6/2 e 7/6 (9/7).