Em Toronto, Roger Federer consegue mais uma vitória Número um do mundo, o tenista suíço Roger Federer derrotou nesta quarta-feira pela segunda rodada do Masters Series de Toronto, evento que distribui mais de US$ 2,4 milhões em prêmios e conta pontos para o ranking da ATP, o francês Sébastien Grosjean por 2 sets a 0, em pouco mais de uma hora de jogo. Federer, tetracampeão de Wimbledon, conseguiu encaixar o seu saque e não teve problemas para fazer 6/3 no primeiro set. Já no segundo, Grosjean mostrou disposição, mas o suíço voltou a confirmar o seu serviço e fechou novamente por 6/3. Agora, Federer vai enfrentar pelas oitavas-de-final o vencedor do duelo entre o russo Dmitry Tursunov e o alemão Tommy Haas, cabeça-de-chave número 16. O suíço busca o seu segundo título em Toronto - ele já havia ganhado a competição em 2004. Já o croata Ivan Ljubicic, atual número quatro do mundo, não encontrou problemas para eliminar o francês Arnaud Clement por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (8/6) e 6/4. Nas oitavas, Ljubicic vai pegar o chileno Fernando Gonzalez.