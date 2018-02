Em Turim, brasileiro começa prova de esqui na 50ª posição O esquiador brasileiro Nikolai Hentsch começou, nesta terça-feira, a prova de esqui combinado da Olimpíada de Inverno, em Turim, com a 50ª colocação entre os 60 competidores. Na disputa do downhill (descida na montanha), Hentsch fez o tempo de 1min45s42, mais de sete segundos atrás do norte-americano Bode Miller - líder com o tempo de 1min38s36. Na tarde desta terça, a prova de esqui combinado terá as duas etapas de slalom - às 14h e às 16h30 (horário de Brasília). O objetivo do esquiador brasileiro é ficar entre os 50 melhores da competição. No último domingo, Nikolai Hentsch disputou a prova de esqui downhill e ficou em 43.º lugar.