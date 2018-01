Em vinte anos, Agassi teve altos e baixos na carreira Nascido em 19 de abril de 1970, aos 36 anos, em Las Vegas, nos Estados Unidos, Andre Kirk Agassi se despede do circuito profissional de tênis após 20 anos de carreira. Neste período, conquistou diversos títulos, rodou o mundo e teve sucessos e problemas como toda grande estrela do esporte. Casado com a também ex-tenista alemã Steffi Graf, com quem já tem um filho, o norte-americano começou bem no circuito da ATP, sendo vice-campeão já em seu segundo torneio (Challenger de Schenectady). Seu primeiro título foi no ano seguinte, em Itaparica, na Bahia. No ano de 1992, Agassi começou a série de títulos que o credenciaram como um dos maiores do esporte: no tradicional e charmoso Wimbledon, na grama, superando os favoritos Boris Becker e John McEnroe, ganhando na final do sueco Goran Ivanisevic em cinco sets. Este foi o primeiro Grand Slam, torneio em que faturou outros sete (Aberto da Austrália, quatro vezes, o dos Estados Unidos, duas, e Roland Garros, uma). Agassi assumiu pela primeira vez a liderança de um ranking da ATP em 4 de outubro de 1995, local onde esteve por 101 semanas (ao todo). Seu grande rival, no auge, foi o também norte-americano Pete Sampras, com quem dividiu a torcida e muitas vezes foi vencido, ou vencedor. A fase ruim foi 1997, quando caiu para a 141.ª posição no ranking e teve de disputar challengers novamente para conseguir voltar a disputar os grandes torneios. Fez sua parte e no ano seguinte já figurava novamente entre os dez melhores da ATP. Sua vitória de número 500 foi em Wimbledon, por sinal. A ficha do tenista: Nome - Andre Kirk Agassi. Nascimento - 29 de abril de 1970, em Las Vegas (Estados Unidos). Altura e Peso -1,80 m e 80 kg. Característica - Destro. Vitórias na ATP - 868. Derrotas na ATP - 273. Títulos na ATP - 60. Prêmios acumulados na ATP - US$ 31.110.975,00 (cerca de R$ 67 milhões)