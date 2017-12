EMA 2001 começa domingo no Pará A EMA 2001 Amazônia, a maior corrida de aventura da América Latina, começa domingo, no Pólo Tapajós, na região oeste do Pará. Até o dia 1º de dezembro, as 50 equipes (17 estrangeiras) terão 140 horas para percorrer 550 quilômetros por florestas, cerrados, praias fluviais e grandes rios. Os atletas terão de provar habilidade em orientação, trekking, mountain biking, natação, técnicas verticais e canoagem, usando mapas e bússolas.