Emanuel, agora, quer o ouro olímpico Ricardo e Emanuel deram um show na Arena de Copacabana e conquistaram neste domingo o Campeonato Mundial de Vôlei de Praia. Eles derrotaram os norte-americanos Holdren e Metzger por 2 sets a 0 (21/18 e 21/15) com técnica e ousadia. Na sexta-feira, a dupla brasileira já havia alcançado o título do Circuito Mundial. ?Amadureci como jogador ao longo do torneio. Agora, vou tentar o único título que me falta, o famoso ouro olímpico. E levo muita fé na parceria com o Ricardo. Joguei duas olimpíadas, como favorito em uma delas, mas não consegui a medalha?, disse Emanuel. Se, por um lado, Ricardo conseguiu apenas um bloqueio no primeiro set, por outro, foi a partir daquele momento que a dupla brasileira marcou 8 a 7 no placar e iniciou a arrancada para a vitória. Holdren e Metzger, que chegaram a estar ganhando por 5 a 4, cometeram três erros de finalização, sendo dois consecutivos, ampliando a vantagem brasileira para quatro pontos. Ricardo não bloqueou o ataque dos Estados Unidos, mas esteve eficiente na defesa, o que resultou em contra-ataques importantes e decisivos, como o que fechou o primeiro set por 21 a 18, em 20 minutos. No set seguinte, um saque de Metzger colocou os Estados Unidos uma única vez à frente do Brasil, fazendo 3 a 2. O placar ficou empatado até 5 a 5. A partir daí, Emanuel e Ricardo não deram mais qualquer chance a Holdren e Metzger. O saque forçado dificultou a recepção norte-americana. No marcador em 12 a 6 para os brasileiros, a torcida que lotou a arena de Copacabana já começou a gritar. ?É campeão.? Não dava mesmo para mudar o rumo da partida. Metzger conseguiu dois bloqueios consecutivos, diminuindo a diferença de seis para quatro pontos, quando Emanuel e Ricardo venciam por 14 a 8, mas isso não incomodou a dupla brasileira. No final do set, Emanuel fez uma defesa sensacional, resultando em um indefensável ataque de Ricardo, para marcar 20 a 14. O último ponto do jogo veio com Ricardo, que selou a vitória por 21 a 15, mais uma vez, em 22 minutos. No pódio, os campeões receberam os prêmios ao lado de Holdren e Metzger e de Benjamin e Márcio, que acabaram em terceiro lugar - não chegaram a enfrentar os portugueses Brenha e Maia porque o último estava como lesão muscular. Emanuel ainda recebeu um troféu por ter sido o melhor jogador da competição e também o autor do saque de maior velocidade (82,7 km/h). Ricardo fez questão de agradecer a todos os envolvidos na conquista do Campeonato Mundial. ?No vôlei de praia, o Rio de Janeiro tem um papel fundamental. Porque foi aqui que tudo começou. Agradeço a todos que, de forma direta ou indiretamente, participaram da conquista deste título, e ao calor de todos vocês", completou, referindo-se à torcida. Depois disso, uma chuva de papel verde-amarelo tomou conta da quadra central.