Emanuel e Ricardo jogam pela liderança O vôlei de praia volta à Rússia após 11 anos. Campeões da última etapa, em Stavanger (NOR), Emanuel e Ricardo, vice-líderes do Circuito Mundial (1.840 pontos, atrás de Márcio/Fábio Luiz), estréiam nesta quinta-feira, em São Petersburgo, em busca de mais um título e da liderança do ranking, contra a parceria russa Tarakanov/Polnitski.