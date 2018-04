Emanuel planeja casamento com Leila Após a realização do sonho olímpico e o título do Circuito Mundial conquistado por antecipação, Emanuel vai ter tempo para dedicar-se à vida pessoal. E, nela, deverá fazer mais um ace. O pensamento do atleta é casar-se com Leila, jogadora de vôlei cortada pelo técnico José Roberto Guimarães às vésperas da Olimpíada. Os dois namoram há cerca de um ano e dizem viver verdadeira lua-de-mel. "Estamos vivendo um momento muito bom, nos damos bem e temos planos de nos casar", contou Leila, emocionada com o ouro do vôlei de praia. A atleta está em Atenas para comentar os jogos de vôlei feminino de quadra para a TV Globo. E, nos tempos de folga, aproveita para curtir o namorado. Acompanhou-o em todas as partidas e, nesta quarta-feira, gastou a garganta para incentivá-lo. "Estou tão ou mais emocionada do que quando ganhei um título ou uma medalha", confessou. "O Loiola merecia, é um batalhador, foi injustiçado depois das Olimpíadas de Atlanta e Sydney e, com o Ricardo, forma a melhor dupla do mundo." Leila, de 32 anos, garante estar conformada, apesar de ter ficado fora dos Jogos. E afirmou não pensar mais em seleção brasileira, Pan-Americano ou Olimpíada. "Acabou, vou jogar mais uns dois anos só", declarou. "Mas estou feliz, o lado pessoal compensa o profissional." A oposto planeja, depois de encerrar a carreira, ter filhos. Ela, agora, terá de se afastar por alguns dias de Emanuel, que viajará nesta quinta para o Brasil. Leila ficará até o fim dos Jogos na capital grega para cumprir seu compromisso profissional com a Globo.