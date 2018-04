Emanuel vai integrar comissão da Wada, Agência Mundial Antidoping

SÃO PAULO - Com o controle antidoping em evidência depois de todo o escândalo envolvendo o ex-ciclista Lance Armstrong, um brasileiro vai ter papel de destaque na Wada, a Agência Mundial Antidoping. Três vezes medalhista olímpico no vôlei de praia, Emanuel foi convidado a compor a comissão de atletas da entidade.

O jogador de 39 anos embarca na próxima semana para participar da primeira reunião do grupo, em Nova York. "Fiquei muito surpreso e satisfeito com a indicação. O grupo troca apenas alguns integrantes a cada ano e agora, em 2013, entraremos eu e um neozelandês (Ben Sandford, atleta de skeleton, esporte de gelo)", contou ele.

Para Emanuel, veterano de cinco Olimpíadas, é importante um brasileiro fazer parte do grupo. "Sempre valorizei muito o trabalho feito pelo controle de dopagem e fico muito feliz com a chance de poder participar em um momento em que este setor estará em alta no Brasil, por causa da Copa do Mundo e dos Jogos Olímpicos."

A Comissão de Atletas da Wada foi criada em 2005, quando contou com o também brasileiro Marcus Vinicius Freire, ex-jogador de vôlei, como um de seus integrantes. De acordo com o site da entidade, o grupo é liderado por Vyacheslav Fetisov, ex-atleta de hóquei no gelo, e conta com outros 14 atletas (em atividade ou aposentados) e três suplentes.

"A função da comissão é representar a opinião dos atletas no contato com a WADA e transmitir a eles tudo o que for discutido nas reuniões. Serei um dos responsáveis por estabelecer esta comunicação, principalmente com os atletas da América do Sul", conta Emanuel. Outro sul-americano do grupo, de acordo com o site da Wada, é o argentino Felipe Contepomi, capitão daquela seleção de rugby.