Emanuel/Ricardo: ouro em Salvador A dupla Emanuel/Ricardo - campeã olímpica em Atenas - confirmou o favoritismo e venceu neste domingo a etapa de Salvador do Circuito Mundial de Vôlei de Praia - ao derrotar a dupla Márcio/Fabio Luiz, por 2 sets a 1, de virada. Márcio e Fabio começaram melhor e venceram o primeiro set por 19/21. Os campeões olímpicos reagiram e venceram os dois sets seguintes com parciais de 21/16 e 15/13. Com a vitória, Emanuel e Ricardo consolidam a liderança no circuito mundial. Faltam mais duas etapas para o final da temporada - México e África do Sul. Na disputa pelo terceiro lugar, os norte-americanos Gibb/Metzger venceram os suíços Egger/Laciga por 2 sets a 0, parciais de 17/21, 21/13 e 16/14. A dupla Nalbert/Guto fechou a etapa na sétima posição. Tande e Franco terminaram o torneio em quinto lugar