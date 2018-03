Embalado, Fluminense tenta ampliar bom início de ano diante do Resende

A estreia no torneio estadual foi com um 3 a 0 sobre o Vasco. Já o Resende, adversário desta quarta, ficou apenas no empate com o Volta Redonda e tenta conquistar a primeira vitória no Carioca. Além de vencer o Vasco, o Fluminense também superou o Criciúma, na partida de abertura da Copa da Primeira Liga, por 3 a 2.

Com um time reformulado por conta das saídas de Wellington Silva, William Matheus e Cícero, a diretoria foi ao mercado e trouxe os equatorianos Orejuela e Sornoza, dupla que tem agradado à torcida neste início de temporada. Outra novidade é o lateral direito Lucas, ex-Botafogo e Palmeiras.

Para o terceiro jogo no ano, o técnico Abel Braga não deve fazer mudanças. Promessa e aposta do clube na temporada, o centroavante Pedro sente dores no tornozelo e desfalca o time no jogo desta quarta-feira. Desta forma, Henrique Dourado e Wellington seguem como titulares no ataque da equipe.

Além de Pedro, o atacante Richarlison também desfalca o time. O jovem está com a seleção brasileira sub-20 e só deve retornar após o dia 11, data da última rodada do hexagonal final do Sul-Americano.

Autor de dois gols na primeira rodada, o atacante Jhulliam é a principal arma do Resende para superar um dos gigantes da competição. Além do artilheiro, o time conta com o meia Marcel, ex-jogador de Corinthians, Grêmio e Palmeiras.