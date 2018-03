Embalado, vôlei do Brasil pega a Itália Embalada pela vitória por 3 sets a 1 sobre a Itália na sexta-feira, a Seleção Brasileira Masculina de Vôlei joga neste domingo, às 10h30 (de Brasília), com os mesmos adversários, na cidade de Bolonha. A equipe dirigida por Bernardo Rezende sabe da motivação dos adversários - que, se vencerem hoje, podem passar novamente ao primeiro lugar do grupo - pois estão apenas um ponto atrás do Brasil. É justamente a vantagem que Bernardinho quer administrar, já de olho na fase final da competição: "Classificam-se os oito melhores times - dois de cada grupo - para as quartas-de-final. Só que se entre esses oito não estiverem os espanhóis, que sediarão em Madri a fase final, cai o pior entre os oito primeiros. Sabemos que isso pode nos complicar mais para frente." Liderando o grupo B, com seis pontos, o time brasileiro deve começar com o mesmo time de sexta-feira: Ricardinho, Anderson, Gustavo, Henrique, Giba, Nalbert e Escadinha como líbero. O técnico Bernardo Rezende não quer mais fazer tantas modificações no grupo titular, e já mostrou que quem estiver melhor no momento estará em quadra. São os casos de Ricardinho e Anderson, que ganharam as vagas de Maurício e André Nascimento, respectivamente. "Ricardinho mostrou ótima forma e foi campeão pela Ulbra na Superliga. Já o Minas do Maurício não teve uma brilhante atuação. O André não se apresentou em boa forma física quando chegou da Grécia - por isso o Anderson ganhou seu lugar no grupo", explicou o técnico. Os dois estão se destacando nos rankings individuais da competição: Ricardinho está em terceiro entre os melhores levantadores, atrás do holandês Frericks e do italiano Meoni. Anderson figura entre os melhores atacantes e sacadores: é o sexto no ataque e sétimo no saque. Outro brasileiro bem posicionado em duas listas é o líbero Escadinha - segundo na recepção e terceiro entre os defensores. Depois do jogo de hoje, os brasileiros seguem para Portugal, e de lá vão para a Alemanha. Em seguida voltam para o Brasil, jogam em Brasília com os italianos, e Betim, contra os portugueses.