Emerson busca uma conquista especial: o tricampeonato

Emerson pode conquistar hoje seu terceiro título brasileiro consecutivo. O atacante, que foi campeão pelo Flamengo, em 2009, e pelo Fluminense, em 2010, tenta o tricampeonato pelo Corinthians.

"Acredito no trabalho, tem que estar no lugar certo, mas também acredito na sorte", afirmou o jogador. "Se acontecer (o tricampeonato) serei o único por times diferentes", disse.

E ele está sendo tão decisivo na campanha do time deste ano quanto foi nas edições anteriores. Pelo Flamengo, fez boa parceria com Adriano e foi importante para a equipe antes de ser negociado com o futebol árabe.

No Fluminense, fez nada menos que o gol do título na última rodada contra o Guarani: 1 a 0.

No Corinthians ele foi o autor do passe que deixou Adriano livre para marcar o importante gol na vitória contra o Atlético-MG (2 a 1) domingo passado.

Mas essa não foi a única participação decisiva do atacante na campanha do Corinthians.

Suas atuações foram emblemáticas em outras partidas, como nas vitórias contra o Atlético-MG, no primeiro turno, por 3 a 2, contra o Bahia, por 1 a 0, quando o time vivia um momento delicado, e mais recentemente na virada em cima do Avaí, por 2 a 1.

Mais um louco do bando. Os gols decisivos fizeram com que ele já se declarasse um "apaixonado'' pela clube. "A torcida do Corinthians é muito diferente. A diferença para o Flamengo, para o Fluminense, os dois clubes pelo qual passei, é incentivar do primeiro ao último minuto. E ele (o torcedor) só cobra quando acaba o jogo. Isso é muito importante para nós.''

Não é pouco para quem começou o campeonato na reserva, recuperando a melhor forma física, contundiu-se, mas voltou a tempo de ser titular no jogo desta tarde em Florianópolis.

A semana, contudo, não foi das melhores para o atacante. Ele teve de ir ao Rio prestar depoimento à polícia, sob acusação de receptação ilegal de carros importados. Para piorar, depois de quase faltar a um treino por causa do depoimento, se atrasou na sexta-feira, foi multado e ficou fora do rachão.

Tudo resolvido. Tite o repreendeu, mas deu-lhe confiança. Os dois conversam muito a sós no gramado por alguns minutos. Tudo acabou bem entre os dois.

"Nós conversamos sobre isso, a atenção minha quanto ao profissional foi para poder filtrar e saber quanto importante é o trabalho e o momento. Ele está bastante focado, consciente nisso", afirmou o treinador.

No grupo, Emerson é um dos mais queridos pelos jogadores. Amigo de Adriano, conquistou outros pelo jeito brincalhão. Ele tem como hábito levar ao CT, nos treinos de sábado, uma macaca de estimação.