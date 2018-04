Emerson decide outra vez

SÃO PAULO - A diretoria do Corinthians agiu rápido, na sexta-feira, 11, para conseguir um efeito suspensivo e contar com Emerson, ontem. A comprovação de que os dirigentes agiram de forma correta veio com grande apresentação do atacante, autor do segundo gol e responsável pelas principais jogadas ofensivas do líder do Campeonato Brasileiro.

Emerson voltou a jogar apenas há três rodadas. Nas duas passadas, entrando durante o jogo. Até então, vinha sofrendo com dores na coxa direita que lhe custaram seis partidas. O retorno aconteceu ainda sem as melhores condições físicas.

Voltou revoltado com algumas desconfianças de que "fingia" estar machucado e foi decisivo. Se destacou nos 2 a 1 sobre o Avaí e foi o melhor jogador corintiano na derrota para o América e ontem, no Pacaembu.

"Esse é o Corinthians que quer ganhar o campeonato", disse, referindo-se à boa apresentação da primeira etapa. "E as pessoas têm de respeitá-lo."

O problema é que a equipe, esgotada, não está conseguindo manter o bom ritmo durante os 90 minutos. Ele mesmo não esconde carecer de fôlego melhor.

"Algumas vezes falta a técnica, mas a garra, a vontade, jamais deixará de existir", enfatiza, reconhecendo o crescimento do rival, ontem, e elogiando a boa postura dos companheiros. "Já era de se esperar que o Atlético se adiantasse na fase final. Infelizmente sofremos um gol, mas nosso time se portou muito bem nos 15 minutos finais para obter uma importante vitória."

SEM MEXIDAS

Quarta-feira, diante do Ceará, em Fortaleza, provavelmente Tite já terá o atacante Jorge Henrique, recuperado de lesão. Domingo, Alex é quem volta, também após tratar uma contusão, diante do Atlético-MG. Ambos, porém, terão de esperar, já que o técnico está satisfeito com o trio formado por Emerson, Willian e Liedson.

"É uma possibilidade (a manutenção), pois a gente fica bastante agressivo", observou Tite. "Claro, na hora que precisar de posse de bola, de trabalhar uma jogada, fica mais difícil. Neste domingo, estrategicamente era importante. Terá, óbvio, determinado momento em que precisaremos da posse de bola e vou ter de pensar no que fazer", completou, deixando no ar a possibilidade de escalação de acordo com o adversário e o mando do jogo.

Tite elogiou Liedson e os outros jogadores que estão jogando mesmo saturados. "Os atletas estão passando dos limites pessoais porque têm muito caráter, alma, fibra. O Liedson faz tratamento e vai para o jogo. O Willian está estourado. Esse grupo tem a alma muito forte."

NA ITÁLIA

A diretoria do Corinthians já adiantou que não pretende perder nenhum jogador titular para a próxima temporada. Mas terá de se desdobrar para segurar ao menos uma peça: o volante Paulinho.

O jogador, suspenso para a partida de quarta-feira por causa do terceiro amarelo, vem sofrendo forte assédio do futebol italiano e possivelmente deve jogar na Europa na próxima temporada, apesar de negar propostas.

"Fico feliz por ser observado, mas são apenas sondagens, não há nada de concreto. Minha cabeça está apenas no Corinthians."

Neste domingo, olheiros de Roma, Udinese e Milan chamavam a atenção nas tribunas. Apesar da justificativa de que estavam ali para ver todo o time, os olhares eram para Paulinho. O destino provável deve ser o Milan, já que não foi o primeiro jogo em que seu observador Adrian Braida esteve no estádio para vê-lo.