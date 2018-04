Emerson quer viajar com o Santos Emerson tirou a segunda via dos documentos perdidos, assinou contrato até o fim do ano, ontem, e pediu para viajar com o time para Goiânia, mas a sua estreia contra o Goiás, domingo à noite, no Serra Dourada, vai depender de seu registro na CBF e de Vanderlei Luxemburgo. O volante disse que já conseguiu perder mais de sete quilos desde sua chegada. "Cheguei com 97 quilos e pouco e hoje (ontem) cedo, quando me pesei, até me surpreendi porque estou com 90,3 quilos. Fiz uma dieta rigorosa, fiquei fraco, peguei uma gripe forte e, mesmo assim, não quis parar de trabalhar", afirmou o principal reforço santista para o Brasileiro. Sobre a noitada na madrugada de quinta-feira passada, Emerson disse que houve exagero na divulgação. "Não estou aqui para explicar. Prefiro pôr uma pedra em cima disso." O lateral Léo voltou aos treinos e o goleiro Sérgio trabalhou no campo sob ordens de Eduardo Bahia. O veterano goleiro só vai ficar no Santos até o fim do ano se Fábio Costa tiver de operar o pé direito. De resto, o presidente Marcelo Teixeira disse não ter passado de sonho a contratação de Vágner Love.