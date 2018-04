Emerson treina forte após ser visto em noitada O volante Emerson participou do coletivo de ontem, no CT Rei Pelé. Foi o seu primeiro treino com bola, duas semanas depois de ser apresentado como principal reforço para o Brasileiro. Mas tudo indica que o intenso treinamento físico a que foi submetido no período da manhã e a sua escalação no time reserva à tarde foram mais punição do que preparação para a estreia. O comentário na cidade - e que chegou ao CT ontem - foi que Emerson teria sido visto saindo carregado de uma famosa danceteria da orla santista, na madrugada de quinta-feira. Consta que alguns torcedores do clube chegaram a cobrar uma postura mais profissional. No coletivo, Emerson demonstrou estar longe da forma física ideal, não conseguindo se movimentar e acompanhar os companheiros.