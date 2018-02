Emoção na homenagem a atletas O campeão do boxe Eder Jofre pedia um autógrafo para o ídolo do tênis Gustavo Kuerten, que contava a emoção de ter tomado café da manhã com o medalhista de ouro Joaquim Cruz e depois encontrado o judoca Aurélio Miguel e o vice-campeão do vôlei Renan. "A cada dez minutos eu encontro um ídolo meu, pessoas que marcaram e ainda marcam a minha trajetória. Em termos de Olimpíadas, estou até aquém da maioria dos atletas aqui. Mas todo mundo representa bem o Brasil. Vou aproveitar meu momento de fã, de amigo, de atleta" , resumiu Guga, no salão do Palácio da Cidade, sede da prefeitura na zona sul do Rio onde uma rápida solenidade homenageou atletas olímpicos do passado. "Tomara que os 400 metros durem 5 quilômetros", desejou Guga, antes de passar à sala reservada para os condutores da tocha. "Espero que seja bem demorado", torcia também o boxeador Acelino de Freitas, o Popó. Enquanto aguardava no ônibus que levaria os atletas, Popó abriu a janela e conversou com os fãs, sorridente, mostrando a tocha apagada que em poucos minutos estaria conduzindo. O choro de Pelé ao dar a largada para a maratona da tocha olímpica era comentado por todos no palácio. A cena aparecia a todo momento na televisão e chamava atenção dos convidados do prefeito Cesar Maia. "Ver seu país reconhecido, naquele ambiente do Maracanã, uma das arenas do esporte mundial, com a tocha conduzida pelo maior atleta do século... Se o Pelé estava emocionado, imagine nós", comentou o ministro do Esporte, Agnelo Queiroz. A homenagem a dois atletas olímpicos já falecidos, o atirador Guilherme Paraense, primeiro medalhista de ouro, em 1920, e o bicampeão do atletismo Ademar Ferreira da Silva (1952 e 1956), emocionou os filhos que foram ao Palácio da Cidade, Oyses Paraense e Adyel Silva. "Todas as vezes que fazem homenagem a meu pai, fico em êxtase", agradeceu Oyses. Adyel lembrou que o atletismo é o esporte que mais aproxima pessoas de diferentes classes sociais. "Meu pai sempre dizia que pode fazer até descalço", lembrou. Foram homenageados ainda a primeira mulher sul-americana a participar de uma Olimpíada, a nadadora Maria Lenk, que não pôde ir ao palácio, e a seleção de vôlei campeã em 1992. A solenidade começou com a chegada do medalhista de ouro do vôlei Carlão, carregando a tocha, que passou pela mão dos ex-companheiros Pampa, Jorge Edson e Talmo e finalmente foi entregue ao prefeito Cesar Maia. As autoridades fizeram rápidos discursos e a tocha foi para as mãos de outro atleta do vôlei, Marcelo Negrão. O prefeito Cesar Maia mostrou que não desiste da idéia de o Rio de Janeiro ser sede de uma Olimpíada. "Parece que há um sacrifício que tem que ser feito antes de a cidade ser escolhida. Tem que concorrer várias vezes. Hoje estamos mostrando que podemos fazer. Este dia vai ficar marcado nos nossos corações e na história do nosso País", disse Maia.