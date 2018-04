Emoções e confissões de Muricy

O título brasileiro, a sétima conquista em sete anos, não só pôs Muricy Ramalho definitivamente no grupo dos técnicos de ponta do futebol brasileiro, como também amoleceu o coração do treinador, que deixou seu tradicional mau humor para, em um momento raro, revelar alguns sentimentos guardados por muitos anos. Ter o nome gritado pela torcida ao lado do nome de seu ídolo e mentor, Telê Santana, foi demais para ele, que sentiu ter cumprido uma promessa que fez quando deixou o São Paulo em 1997. Após a vitória sobre o América-RN, torcedores homenagearam Telê, técnico da equipe entre 90 e 94, que morreu no ano passado, e o atual comandante. A homenagem que veio das arquibancadas trouxe para Muricy memórias de quando se viu diante de um desafio de substituir Telê no São Paulo, em meados dos anos 90, depois que o badalado técnico ficou doente. Apesar do bom trabalho, Muricy não resistiu às pressões por resultados e teve uma despedida sofrida no ano seguinte, em frente a muitos jogadores que ajudou a formar nos times de base do São Paulo. "Foi uma choradeira", lembra. "Mas quando saí disse comigo mesmo: volto aqui e volto para vencer." Após sair do São Paulo, os tempos foram de adaptação a uma nova realidade para Muricy. "Tudo o que eu passei depois - ir para Portuguesa Santista, para a China, para o Náutico, viver situações de falta de grana - passei com a idéia de voltar ao São Paulo com a experiência necessária." Por isso, o fato de a torcida ter ligado seu nome ao do mentor foi um momento tão especial. "Na hora não prestei muita atenção porque estava dando uma bronca no Leandro. Só depois do jogo, quando colocaram a escuta com a transmissão pelo rádio, foi que percebi. Foi demais." Para o técnico são-paulino, Telê foi um treinador acima da média. "Ele, sim, é que era o famoso, o monstro. O resto é japonês." Talvez por todas as recordações que vieram à tona, Muricy tenha reconhecido o papel do presidente do São Paulo, Juvenal Juvêncio, em sua permanência na equipe este ano. O técnico revelou que, após a derrota para o Atlético-MG no Brasileiro, chegou a pôr o cargo à disposição, tal a pressão da torcida e da crítica pela falta de resultados. "Fui conversar com o seu Juvenal, que me disse: ?Sou eu quem mando aqui e você fica?." Muricy também procurou se reconciliar com integrantes da imprensa, com quem vez por outra teve atritos. "Em alguns momentos pensei que falavam algumas coisas para me derrubar, mas só depois percebi que o cara só estava fazendo o seu trabalho. Então disse algumas coisas das quais me arrependi." Mas Muricy é Muricy. Na seqüência das confissões, o técnico garantiu que não vai se deixar levar pelas glórias e manterá a rotina de muito trabalho. "Não me empolgo, porque a cobrança vem logo em seguida." A rabugice também logo deu as caras. Ao encerrar a entrevista, o técnico percebeu que Hernanes se preparava para falar e resmungou que as entrevistas coletivas estavam demorando demais.