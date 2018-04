Empate ruim para Botafogo e Cruzeiro Botafogo e Cruzeiro ficaram no empate por 1 a 1 ontem à noite, no Engenhão, em jogo válido ainda pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Embora os dois times tenham somado um ponto, o resultado foi insatisfatório para ambos. A equipe carioca, agora com 22 pontos, subiu para a 17ª posição e não conseguiu escapar da zona de rebaixamento, o que seria possível caso tivesse garantido a vitória. O Cruzeiro, que esperava encostar no G-4, continuou no 12º lugar. Os botafoguenses abriram o placar aos 32 minutos do primeiro tempo, com Lúcio Flávio, mas começaram a ter dificuldades na partida assim que perderam Fahel, expulso aos 4 da etapa final. Com um a menos, o time da casa permitiu o empate, com Thiago Ribeiro, aos 21.