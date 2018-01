Empreiteiras cobram por obras do Pan Chegou a hora da cobrança. Dois meses depois da realização dos Jogos Pan-Americanos de São Domingos, um grupo de 39 empreiteiras solicitou ao governo da República Dominicana, nesta segunda-feira, o pagamento pelas obras do Pan. O valor da dívida é de cerca de US$ 28,5 milhões. O governo da República Dominicana investiu, segundo dados oficiais, cerca de US$ 145 milhões na construção e reforma das instalações que serviram de sede do Pan. "Nós recebemos em julho o último pagamento pelas obras construídas e já passaram quase 90 dias desde o início dos Jogos", disse Garibaldi Bautista, porta-voz do grupo de empreiteiras.