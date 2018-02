Empreiteiro confessa que não fez obras no Anacleto Campanella

O empreiteiro Antônio Cressoni, que entre 1999 e 2004 foi contratado para realizar reformas no estádio Anacleto Campanella, em São Caetano, declarou em depoimento ao Ministério Público de São Paulo que não realizou a maioria delas. A confissão de Cressoni foi tomada pelo promotor Roberto Wider, do Grupo de Atuação Especial Regional para a Prevenção ao Crime Organizado (Gaerco), na semana passada. O empreiteiro está envolvido num esquema de corrupção mais amplo, que envolve outros setores da prefeitura de São Caetano. Entre 1999 e 2004, as empresas de Cressoni participaram de nove licitações consideradas fraudulentas, que renderam à empresa mais de R$ 1,5 milhão. O Ministério Público suspeita de outros 20 processos de licitação, que somados chegam a R$ 3 milhões - todas ligados ao estádio usado pelo São Caetano. Em 5 de abril de 2001, por exemplo, o empreiteiro foi contratado por R$ 148.071,44 para realizar "execução de fundações e revestimento nas estruturas metálicas do setor 5 do Anacleto". No depoimento, diz que nunca fez nenhuma obra de fundação, nem de estrutura. Afirma ainda que não conhece "o setor 5" do estádio. Há vários outros exemplos de dinheiro embolsado por obras não realizadas. Cressoni afirma ainda que parte do dinheiro ia para o ex-prefeito Luiz Tortorello (morto em 2004) e seu sucessor, José Auricchio Jr, além de alguns auxiliares. A prefeitura de São Caetano diz que vai esperar a conclusão do inquérito para se pronunciar. Os problemas no Estádio Anacleto Campanella, mostrados ontem pelo Estado, já fizeram o São Caetano procurar outro estádio para jogar o Campeonato Paulista de 2008. O estádio está novamente em reformas, mas a diretoria do clube acredita que não estarão prontas em 20 de janeiro, quando o Azulão recebe o Corinthians. "Vamos jogar em Mogi-Mirim", disse o presidente Nairo Ferreira de Souza, que se esquivou da responsabilidade pelo Anacleto Campanella. "Só cuido da grama."