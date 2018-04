Empresa corta apoio ao ciclismo por causa dos casos de doping

O consórcio Deutsche Telekom anunciou, nesta terça-feira, o fim do apoio ao ciclismo profissional, no qual investia desde 1991, devido aos sucessivos escândalos de doping no esporte. Sob o nome de Telekom, a empresa patrocinou as equipes vencedoras das edições do Tour de France de 1996, com o dinamarquês Bjorn Riis, e 1997, com o alemão Jan Ullrich. Alguns anos depois, o time passou a ser chamado de T-Mobile, marca de telefones celulares do consórcio. Riis já confessou o uso de substâncias dopantes, enquanto Ullrich está sob suspeita há alguns meses. "Decidimos deixar o esporte para proteger a marca T-Mobile das recentes revelações sobre doping no esporte e no ciclismo em particular", disse o Conselho Diretor do consórcio em comunicado. Inicialmente, a Telekom pensou em continuar patrocinando o ciclismo, mesmo depois das confissões de Riis e de Erik Zabel, e assegurara que tentaria orientar o esporte por caminhos em que não houvesse espaço para o doping. A discussão interna sobre o problema do doping dentro da Telekom começou em 2006, quando surgiu o escândalo chamado Operação Puerto, comandada pelo médico espanhol Eufemiano Fuentes. Outras empresas, entre elas a Adidas, já tinham anunciado sua intenção de deixar o esporte. Com a saída da Telekom, a equipe quer agora mudar de nome. A idéia é permanecer nas competições de ciclismo amparada pela empresa High Road Sport. "Agora buscaremos que a UCI nos autorize uma mudança de nome", disse o porta-voz da equipe, Stefan Wagner. Em seus melhores tempos, quando estrelas como Riis, Ullrich, Zabel e Andreas Kloden estavam na equipe, Telekom chegou a investir 15 milhões de euros por temporada no ciclismo.