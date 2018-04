Empresa do ex-nadador Xuxa vai patrocinar CBDA

RIO - Após se destacar nas piscinas do Brasil e do mundo com o apoio da CBDA, o ex-nadador Fernando Scherer fará papel inverso em seu retorno à Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos. Xuxa, como é conhecido, vai dar apoio à entidade através de contrato de patrocínio a ser assinado nesta terça.

Pelo acordo, a empresa do medalhista olímpico vai fornecer material esportivo, da marca Hammerhead, aos atletas nacionais. "O bacana é estar presente outra vez na seleção brasileira de natação, mas agora como patrocinador. Tudo o que eu tenho, devo à natação. É muito legal poder retribuir, patrocinando as seleções", afirma o ex-atleta, medalha de bronze nos 50 metros livre em Atenas/96 e no 4x100 metros livre em Sydney/2000.

Em seu novo papel na natação, Xuxa fornecerá material esportivo para os cerca de 50 brasileiros que vão disputar o Mundial de Esportes Aquáticos, em Barcelona, em julho. "Como ex-atleta sei exatamente o que o nadador precisa para ter uma boa performance e o que gostaria de vestir. Estamos desenvolvendo uma linha exclusiva para a seleção e pretendemos que esta parceria dure muito. Em 2016 queremos estar com a CBDA", diz o ex-atleta, já pensando nos Jogos do Rio.

O novo vínculo de Scherer com a entidade foi exaltado pelo presidente Coaracy Nunes Filho. "É com muito orgulho que a CBDA recebe o Fernando Scherer, agora como empresário. Tenho certeza que essa parceria será um sucesso e tem tudo para se prolongar para além de 2016", projetou o dirigente.