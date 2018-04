Empresa doa produtos do UFC a Batalhão de Choque da PM

SÃO PAULO - Os lutadores de MMA Daniel Sarafian, Hugo Wolverine e Charles do Bronx deixaram um pouco o treinamento de lado para participar da entrega de uma série de produtos doados pela Marc4 - empresa especializada em licenciamento de produtos esportivos, incluindo os do UFC no Brasil - aos integrantes da ROTA (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar).

Dentre os produtos doados estão camisetas, shorts, bonés, luvas, sauna suit, protetores de cabeça, protetores de boca, protetores de canelas, manopla de foco, aparadores de chute e luvas de boxe e MMA.

De acordo com a empresa, o objetivo da doação é aperfeiçoar e treinar os policiais para a defesa pessoal, além de contribuir para a formação de novos praticantes do esporte.

A entrega dos produtos foi feita nas dependências do 1º Batalhão de Choque.