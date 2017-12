Empresário sofre para armar luta de Popó Falta de patrocinadores e desinteresse da televisão. O empresário norte-americano Arthur Pelullo não esperava tantos problemas para realizar um combate do ex-campeão mundial Acelino ?Popó? Freitas, no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Mas o duelo, que ainda não tem adversário definido para o pugilista brasileiro, está garantido. "Dia 11 de dezembro será o retorno de Popó", gritou o simpático agente, durante a noitada de terça-feira à noite da Forja dos Campeões, no ginásio Baby Barioni. Segundo pessoas que trabalham com Pelullo, ele estaria disposto a "colocar dinheiro do bolso para realizar o combate". "Popó precisa se manter em ação porque vai buscar novamente o título mundial em abril", garantiu o empresário, que negocia com os campeões Juan Diaz (Associação Mundial de Boxe), Julio Diaz (Federação Internacional) e Diego Corrales (Organização Mundial). Para 11 de dezembro, Pelullo ainda busca um adversário, após as desistências do bielo-russo Yuri Romanov e do polonês Matt Zeghan. "Vamos tentar até o sétimo colocado do ranking", disse o empresário, que pode trazer um oponente argentino, mais interessante economicamente para a organização do evento. "Um duelo Brasil x Argentina é sempre interessante para o esporte." Pelullo não informa quanto custa uma luta de Popó, muito menos qual a bolsa que o brasileiro vai ganhar. Mas pretende lotar o Ibirapuera. "Vamos colocar à venda 11 mil ingressos. As arquibancadas vão ter o preço popular de R$ 10,00 e as cadeiras de ringue, R$ 200,00." O empresário negocia com a TV Globo a transmissão do combate de dezembro e, para tentar seduzir os diretores da emissora, oferece um pacote com a luta de abril. A tevê afirmou que não possui patrocinadores interessados em para bancar o evento, que poderá, assim como ocorreu em agosto - na luta Popó x Corrales -, ser repassado para o pay-per-view na Globosat. Segundo pessoas ligadas a Pelullo, na foram vendidas cerca de seis mil assinaturas para a luta de agosto (Popó x Corrales), ao preço de R$ 50,00 cada, o que não cobre os gastos do evento aqui no Brasil. Pelullo, que viaja entre quinta e sexta-feira para os Estados Unidos, onde vai se encontrar com Popó - em treinamento há três semanas -, pode trazer patrocinadores norte-americanos, caso a negociação com a Globo não seja favorável. Na mesma noitada de 11 de dezembro, Laudelino Barros fará sua estréia na categoria dos cruzadores, quando buscará o título brasileiro. Outro que tem vaga garantida na noitada é Valdemir Pereira, o Sertão. Popó treina nos EUA até dia 4, quando retorna ao Brasil.