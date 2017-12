Empresários dão apoio à Olimpíada no Rio A candidatura do Rio para ser a sede dos Jogos Olímpicos de 2012 recebeu hoje o apoio de empresários locais, que começaram a implementar uma série de iniciativas visando à promoção da cidade atingindo, inclusive, São Paulo. Em uma delas, um dos mais tradicionais shoppings cariocas, o Rio Sul, em Botafogo, zona sul, estampou em sua fachada e nas vitrines das lojas a logomarca da campanha brasileira. "É importante este tipo de atitude porque ajuda a embalar a campanha", disse o vice-presidente da candidatura Rio 2012, José Gustavo de Souza Costa, que recebeu o apoio do presidente da Associação Comercial do Rio, o ex-ministro Marcílio Marques Moreira. O dirigente do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) destacou ainda que a perspectiva é a de arrecadar cerca de US$ 450 milhões em patrocínios. "Trabalhamos com números conservadores já que esse montante foi o que arrecadou a Grécia, durante sete anos de preparação para 2004. E nosso mercado é bem maior do que o deles." Outros shoppings pertencentes a mesma empresa imobiliária responsável pelo Rio Sul, a Brascan, também receberão o selo da candidatura Rio 2012: o Madureira Shopping, o Bay Market, e o Brascan Century Plaza, em São Paulo. Empreendimentos imobiliários espalhados pela zona sul do Rio, e bairros paulistanos como Moema, Paraíso, Morumbi e Itaim também ganharão a logomarca em seus tapumes. Na semana que vem um novo evento está previsto para ser realizado em apoio à candidatura. Já está acertado a participação de outros shoppings, além de supermercados e empresas que imprimirão a logomarca da candidatura em seus papéis. De acordo com o vice-presidente da Rio 2012, em três meses estará sendo organizado um "grande evento" para atrair a participação popular.