Empréstimo para trazer reforços

O meia Rafinha e o atacante Lima já estão confirmados, o zagueiro Chicão e o volante Bóvio quase acertados e os meias Gerson Magrão e Douglas interessam. Além de outros nomes, mantidos sob sigilo. A reformulação corintiana para 2008 será grande, mas só possível com dinheiro obtido por empréstimo. O clube terá de apelar para os bancos a fim de evitar novo ano de vexames. ''''Hoje não temos nada, vamos ter de fazer mágica para arrumar capital'''', afirmou ontem o vice-presidente de Futebol Mario Gobbi. ''''Além dos empréstimos (possivelmente no Bradesco), vamos apostar no marketing'''', afirmou o dirigente. ''''Só teremos receita em maio.'''' Uma estratégia para trazer recursos é encontrar anunciantes para as mangas da camisa e o calção. A Samsung já estampa sua marca na parte frontal da camisa. Ontem, o Corinthians anunciou oficialmente, no site oficial do clube, sua dívida até o dia 9 de outubro: R$ 95,7 milhões. No meio do ano o time recebe cotas de TV para a Série B e também pela participação na Copa do Brasil. Mas não pode esperar até lá. ''''Vamos reforçar a equipe agora. E pode ser que o time montado agora seja suficiente para prosseguir até o fim do ano, sem a necessidade de novos reforços'''', acredita Gobbi. O clube já negocia com outras empresas para dividir os patrocinadores. Retornar à Primeira Divisão já na próxima temporada virou prioridade. ''''E também queremos ganhar a Copa do Brasil. Se possível, o Paulista, a Copa São Paulo, o carnaval com a Gaviões'''', disse Gobbi .