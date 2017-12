Encontrado corpo de boxeador no ABC O boxeador David Ferreira dos Santos, de 16 anos, que estava desaparecido desde domingo após ter se afogado na Represa Billings, em Santo André, foi encontrado na manhã desta quinta-feira por moradores da localidade. David fazia parte da equipe nacional de cadetes e estava morando desde agosto na Casa do Atleta de Santo André, onde a Confederação Brasileira de Boxe hospeda as seleções brasileiras. O corpo do lutador será transportado nesta sexta-feira para Camaçari, na Bahia, sua cidade natal, e será enterrado no sábado. Ele foi à represa, domingo, com companheiros de alojamento sem a autorização dos técnicos. No dia 1º deste mês, um sábado, parte dos garotos havia ido nadar no local e, quando voltaram, foram duramente advertidos pelos treinadores da seleção, que teriam alertado sobre os riscos de nadar na represa. David, nessa oportunidade, teria se recusado a ir à represa, por ter tido um mal pressentimento. De acordo com Raphael Zumbano, lutador que integra a seleção brasileira permanente, o jovem baiano, conhecido entre os lutadores como Camaça, por causa da cidade onde nasceu, sonhou no dia anterior ao sábado que morreria afogado. Uma semana depois, dia 9, tentando atravessar a Represa Billings de uma margem a outra pelo acesso da Estrada do Montanhão - conforme a explicação de Zumbano, que esteve depois no local tentando encontrar o corpo -, David se afogou na metade do caminho e não foi mais visto. Até esta quinta. A principal competição disputada pelo atleta foi o Pan-Americano de Cadetes, no México, em agosto.