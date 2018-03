Enfim, COI contente com Atenas 2004 O Comitê Olímpico Internacional (COI) expressou nesta sexta-feira, pela primeira vez desde a escolha da Grécia como país-sede do principal evento esportivo mundial, contentamento com os preparativos para os Jogos Olímpicos de Atenas 2004. ?Estamos, em geral, satisfeitos, mas a pressão vai continuar?, garante o chefe do comitê coordenador da entidade, o belga Jacques Rogge, após uma inspeção de três dias na capital grega. ?Contudo, estou convencido de que os Jogos de 2004 serão um sucesso?. Candidato à sucessão da presidência do COI, Rogge celebrou o início das obras de uma vila para jornalistas, mas exigiu que fosse acelerada a construção de instalações esportivas para luta, esgrima e tênis de mesa. Bronca - No início do ano, o COI ameaçou eleger outro país-sede para os Jogos de 2004 por causa da demora nos preparativos do evento em Atenas. Rumores de susbtituição de Atenas por Toronto e Los Angeles irritaram o grego Theodoros Pangalos, ministro da Cultura. "Esses rumores são vulgares e não têm sustentação", assinalou.